В пятницу в Петербурге пройдут дожди с грозой

Температура воздуха поднимется до плюс 17-19 градусов.

В пятницу, 5 июня, на синоптическую ситуацию в Петербурге окажет влияние периферия циклона. При облачной с прояснениями погоде в городе пройдут кратковременные дожди, местами с грозой. Такой прогноз дал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Синоптик заявил, что температурные показатели в пятницу будут соответствовать календарю. Днем столбики термометров покажут плюс 17-19 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4-9 м/с (при грозе порывистый). Атмосферное давление будет расти и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее главный синоптик Петербурга посоветовал не ждать жары в июне.

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