В пятницу в Петербурге потеплеет до +18 градусов

Местами возможны осадки в виде кратковременных дождей.

В пятницу, 28 августа, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможны осадки в виде кратковременных дождей. Об этом свидетельствует прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС.

Ночью воздух в городе на Неве прогреется до +11…+13 градусов. Днем потеплеет до +16…+18 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 2-3 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться и составит 755 мм рт. ст.

Ранее мы писали, что на Московском насильно госпитализировали неадекватную калометательницу.

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