На Московском насильно госпитализировали неадекватную калометательницу

По словам соседей, женщина жила с 86-летним мужчиной, который недавно скончался.

На Московском проспекте насильно госпитализировали женщину, которая неоднократно устраивала перфомансы своим соседям. Об этом пишут "Невские Новости".

Петербурженка жила с 86-летним мужчиной. По словам соседей, вместе они часто "чудили". Когда пенсионер умер, женщина совсем потеряла голову. Она начала кидаться из окна мебелью и фекалиями.

Спустя какое-то время соседи калометательницы не выдержали и вызвали оперативные службы. Петербурженку пришлось насильно госпитализировать.

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Фото: "Невские Новости"