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На Московском насильно госпитализировали неадекватную калометательницу
Сегодня, 15:03
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Alena_Zinovieva

На Московском насильно госпитализировали неадекватную калометательницу

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По словам соседей, женщина жила с 86-летним мужчиной, который недавно скончался.

На Московском проспекте насильно госпитализировали женщину, которая неоднократно устраивала перфомансы своим соседям. Об этом пишут "Невские Новости".

Петербурженка жила с 86-летним мужчиной. По словам соседей, вместе они часто "чудили". Когда пенсионер умер, женщина совсем потеряла голову. Она начала кидаться из окна мебелью и  фекалиями.

Спустя какое-то время соседи калометательницы не выдержали и вызвали оперативные службы. Петербурженку пришлось насильно госпитализировать.

Ранее мы писали, что в Мурино неадекват без одежды решил попрыгать по крышам машин.

Фото: "Невские Новости"

Теги: госпитализация, неадекватное поведение, оперативные службы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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