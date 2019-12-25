В Мурино неадекват без одежды решил попрыгать по крышам машин

Пользователи интернета предположили, что причиной такого поведения могут быть либо наркотики, либо алкоголь.

В ночь на 16 июля во Всеволожском районе Ленобласти заметили голого мужчину, который решил попрыгать по крышам машин. Очевидцы поделились в сети подробностями случившегося.

Неадекват без одежды забрался на крышу "Газели" на проспекте Авиаторов Балтики в Мурино. Пользователей интернета удивила поза мужчины, в которой он стоял на машине.

"Поза, конечно, странная. Будто рукой голову пытается удержать, чтобы не отвалилась вслед за мозгом", — написал один из комментаторов.

"… я с компа смотрю, не с телефона, увеличить нет возможности, так что непонятно что у него и где. А поза – упоротого таракана перед прыжком в вечность", - заявил другой.

По мнению пользователей интернета, причиной такого поведения могут быть либо наркотики, либо алкоголь.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Егор Болдин