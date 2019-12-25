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В Петербурге оштрафовали женщину, которая по пьяни заплевала и пнула полицейского
Сегодня, 11:05
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Alena_Zinovieva

В Петербурге оштрафовали женщину, которая по пьяни заплевала и пнула полицейского

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Дебоширке придется заплатить 120 тысяч рублей.

В Петербурге суд огласил свой приговор в отношении женщины, которая оказала грубое сопротивление полицейским. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Стражи порядка задержали пьяную женщину, которая активно пыталась унизить их. В адрес полицейских сыпались оскорбительные слова. Также дебоширка несколько раз плюнула в одного из представителей власти и пнула его коленом меж ног.

Потерпевший не получил сильного вреда здоровью, однако синяк у него остался. Суд признал петербурженку виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге судебный пристав получила 3 года условно за взятку.

Фото: Piter.TV

Теги: дебош, сопротивление, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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