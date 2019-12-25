В Петербурге судебный пристав получила 3 года условно за взятку

Она просила от должника 25 тысяч рублей.

В Калининском районе Петербурга суд вынес приговор в отношении бывшего судебного пристава, которая обвинялась во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Женщина предложила должнику за 25 тысяч рублей прекратить в отношении него исполнительное производство. В отношении пристава было возбуждено уголовное дело "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)".

Женщину приговорили к трем годам лишения свободы условно. В течение двух лет они не имеет права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

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Фото: Piter.TV