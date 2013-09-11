В пятницу в Петербурге потеплеет до +16 градусов

Атмосферное давление будет слабо понижаться.

В пятницу, 22 апреля, в Петербурге ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Столбики термометров ночью покажут +3…+5 градусов тепла, а днем температура воздуха прогреется до +14…+16 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Направление ветра в пятницу северо-восточное, его скорость составит 4-9 метров в секунду.

Ранее мы писали, что синоптическую ситуацию в Петербурге 21 апреля продолжит определять гребень антициклона.

Фото: Piter.tv

