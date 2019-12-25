Температурный фон останется на 2-3 градуса выше климатической нормы.

Синоптическую ситуацию в Петербурге 21 апреля продолжит определять гребень антициклона. При переменной облачности вновь обойдётся без дождей, а температурный фон останется на 2-3 градуса выше климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Воздух в Петербурге прогреется до +13..+15, по Ленобласти до +11..+16 градусов. Ветер восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу погода будет солнечной, сухой и относительно теплой.

Фото: Piter.tv