В Петербурге 9 октября будет существенно теплее нормы

В этот день воздух в городе на Неве прогреется до +14…+16 градусов.

В пятницу, 9 октября, синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом будет определять циклоническая ложбина, вытянувшаяся к берегам Невы с северо-запада. В такой ситуации в городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодня температурный фон изменится мало, а показания термометров останутся на 4-5 градусов выше средних многолетних значений. В этот день столбики термометров в городе покажут +14…+16 градусов, в Ленобласти ожидается +12…+17 градусов. Ветер подует с юга со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

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