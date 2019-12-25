Ученые пояснили, что гиганты вымерли из-за более мелких и приспособленных существ.

Климат мог стать причиной исчезновения древних людей и гигантских зверей 100 тысяч лет назад. Ученые из Университета Гриффита в Брисбене заявили о том, что существа на Юго-Востоке Азии погубили изменившиеся погодные условия. Этот фактор лишил жизни предков человека Homo erectus, а также слонов, размером с двухэтажный автобус и других. К такому выводу специалисты пришли проанализировав зубы современных и ископаемых млекопитающих.

Известно, что за миллион лет климат на территории от современной Мьянмы до Индонезии сменился с тропических лесов на луга. Это послужило начало расцвета пастбищных животных. Однако затем погода снова стала тропической. Существам пришлось конкурировать с более мелкими существами, а Homo erectus - с более приспособленными Homo Sapiens.

Эксперт отметили, что планета потеряет многих видов животных, включая горилл, львов, тигров, носорогов, если выбросы углерода не будут сокращены.

Ученые придумали новый способ измерения температуры для изучения климата древней Земли.

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