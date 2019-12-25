В пятницу в Петербурге ожидается минус и небольшой снег

В пятницу, 19 марта, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Предстоящей ночью температура воздуха опустится до -6…-8 градусов. Местами возможно похолодание до -10. Днем столбики термометров в городе покажут -2…-4. На дорогах образуется гололедица.
Ветер подует с севера, северо-востока умеренный. Атмосферное давление будет повышаться.
Ранее мы писали, что ночью 19 марта в Ленобласти будет до -14 градусов.
Фото: pixabay.com
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