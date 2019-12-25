В пятницу в Петербурге ожидается минус и небольшой снег

Ночью температура воздуха местами опустится до -10 градусов.

В пятницу, 19 марта, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Предстоящей ночью температура воздуха опустится до -6…-8 градусов. Местами возможно похолодание до -10. Днем столбики термометров в городе покажут -2…-4. На дорогах образуется гололедица.

Ветер подует с севера, северо-востока умеренный. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы писали, что ночью 19 марта в Ленобласти будет до -14 градусов.

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