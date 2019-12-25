Ночью 19 марта в Ленобласти будет до -14 градусов

Днем также ожидается минусовая температура.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 19 марта на территории 47 региона ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Ночью 19 марта в большинстве районов области, днем местами пройдет небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с.

Температура воздуха в пятницу ночью -5...-10, местами до -14, днем -1...-6 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Фото: Piter.tv