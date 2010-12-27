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В последний рабочий день в Петербурге будет идти мокрый снег
Сегодня, 8:48
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nastya960

В последний рабочий день в Петербурге будет идти мокрый снег

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Столбик термометра поднимется до плюс 5 градусов.

Рабочая неделя подходит к концу и к выходным в Петербург приходит долгожданная плюсовая температура. Однако, в городе по-прежнему будет облачно и идти мокрый снег. Об этом сообщает городской Гидрометцентр.

Ветер в пятницу, 15 марта, будет дуть с юга и юго-востока со скоростью до 5 м/с. В течение суток атмосферное давление постепенно будет понижаться. Ночью в городе была плюсовая температура, столбик термометра показал +2 градуса. Днем потеплеет до плюс 5. На выходных также будет плюсовая температура.

Самая низкая температура в Петербурге 15 марта была зафиксирована в 1942 году, тогда столбик термометра опустился до минус 25 градусов, самым теплым этот день был в 2015 году – плюс 12 градусов.

Ранее Александр Колесов рассказал, когда в Петербург придет тепло.
Фото: Piter.TV

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Теги: ветер, мокрый снег, погода спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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