Александр Колесов рассказал, когда в Петербург придет тепло

По словам главного синоптика города, хорошая погода ожидается только в третьей декаде марта.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в Северной столице наконец-то потеплеет. По словам специалиста, устойчивого перехода на хорошую погоду пока не видно. Об этом он сообщил "Невским новостям".

Колесов спрогнозировал потепление в третьей декаде марта (21-31 марта). В этих числах месяца температура воздуха в городе на Неве повыситься до плюс 10 °С.

Ранее мы писали, что вторник в Ленобласти обещает стать самым холодным и скользким в марте.

Фото: Facebook / Александр Колесов