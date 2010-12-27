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Александр Колесов рассказал, когда в Петербург придет тепло
Сегодня, 16:34
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Alena_Zinovieva

Александр Колесов рассказал, когда в Петербург придет тепло

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По словам главного синоптика города, хорошая погода ожидается только в третьей декаде марта.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в Северной столице наконец-то потеплеет. По словам специалиста, устойчивого перехода на хорошую погоду пока не видно. Об этом он сообщил "Невским новостям".

Колесов спрогнозировал потепление в третьей декаде марта (21-31 марта). В этих числах месяца температура воздуха в городе на Неве повыситься до плюс 10 °С.

Ранее мы писали, что вторник в Ленобласти обещает стать самым холодным и скользким в марте.

Фото: Facebook / Александр Колесов

Теги: александр колесов, погода в спб, температура в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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