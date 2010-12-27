Александр Колесов рассказал, когда в Петербург придет тепло

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в Северной столице наконец-то потеплеет. По словам специалиста, устойчивого перехода на хорошую погоду пока не видно. Об этом он сообщил "Невским новостям".
Колесов спрогнозировал потепление в третьей декаде марта (21-31 марта). В этих числах месяца температура воздуха в городе на Неве повыситься до плюс 10 °С.
Ранее мы писали, что вторник в Ленобласти обещает стать самым холодным и скользким в марте.
Фото: Facebook / Александр Колесов
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