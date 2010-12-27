Вторник в Ленобласти обещает стать самым холодным и скользким в марте

Завтра, во вторник, двенадцатого марта, на территории 47 региона столбики термометров опустятся до минус пятнадцати градусов, что, по мнение синоптиков, станет самой холодной температурной отметкой в марте. Об этом сообщает сетевое издание "Маяк".
Ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдёт снег. Ветер будет меняться с северо-западного на северный . Температура воздуха в ночные часы составит -15. Днем -1...-6.
Дороги региона покроются наледью, поэтому автомобилистам следует быть особенно бдительными.
Источник: сетевое издание "Маяк"
Фото: "Интересный Выборг"
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