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Вторник в Ленобласти обещает стать самым холодным и скользким в марте
Сегодня, 23:06
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KaterinaKono13

Вторник в Ленобласти обещает стать самым холодным и скользким в марте

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Дороги региона покроются наледью, поэтому автомобилистам следует быть особенно бдительными.

Завтра, во вторник, двенадцатого марта, на территории 47 региона столбики термометров опустятся до минус пятнадцати градусов, что, по мнение синоптиков, станет самой холодной температурной отметкой в марте. Об этом сообщает сетевое издание "Маяк". 

Ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдёт снег. Ветер будет меняться с северо-западного на северный . Температура воздуха в ночные часы составит -15. Днем -1...-6. 

Дороги региона покроются наледью, поэтому автомобилистам следует быть особенно бдительными.

Источник: сетевое издание "Маяк"

Фото: "Интересный Выборг"

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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