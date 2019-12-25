В пятницу в Петербурге будет до -10 градусов и гололедица

Ночью в городе на Неве температура воздуха составит до -15 градусов.

В пятницу, 10 декабря, в Петербурге не ожидается снегопадов. Температура воздуха опустится до -10 градусов. Об этом сообщили в МЧС Петербурга.

Завтра петербуржцев ждет облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. В ведомстве предупредили о гололедице на дорогах.

Ночью в городе на Неве температура воздуха составит до -15 градусов. В окрестностях прогнозируют до -18 градусов. Днем столбики термометра покажут от -8 до -10 градусов.

Направление ветра юго-восточное, он задует со скоростью 8-13 метров в секунду. Атмосферное давление в тёмное время суток почти не поменяется, днём — понизится.

Ранее у мужчины диагностировали обморожение конечностей после сна на остановке в Киришском районе.

Фото: pexeles