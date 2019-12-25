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В пятницу в Петербурге будет +29 градусов
Сегодня, 15:44
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Alena_Zinovieva

В пятницу в Петербурге будет +29 градусов

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В этот день осадков в городе не ожидается.

В пятницу, 26 июня, петербуржцев вновь ждет по-летнему жаркая погода. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Несмотря на переменную облачность, осадков в этот день не ожидается. Температура воздуха ночью прогреется до +17…+19 градусов. Днем ожидается +27…+29 градусов. Ветер будет дуть с запада, северо-запада со скоростью 3-5 м/с. Атмосферное давление будет немного понижаться и составит 761 мм рт. ст.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов дал прогноз на конец июня-начало июля.

Фото: pixabay.com

Теги: лето в спб, погода спб, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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