В пятницу в Петербурге будет +29 градусов

В этот день осадков в городе не ожидается.

В пятницу, 26 июня, петербуржцев вновь ждет по-летнему жаркая погода. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Несмотря на переменную облачность, осадков в этот день не ожидается. Температура воздуха ночью прогреется до +17…+19 градусов. Днем ожидается +27…+29 градусов. Ветер будет дуть с запада, северо-запада со скоростью 3-5 м/с. Атмосферное давление будет немного понижаться и составит 761 мм рт. ст.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов дал прогноз на конец июня-начало июля.

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