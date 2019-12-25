Аномальная жара продлится в Петербурге до конца июня

Далее синоптики ждут чередование циклонов и антициклонов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в беседе с журналистами iReactor рассказал о погоде в ближайшее время. По словам специалиста, аномальная жара продлится в городе до конца этого месяца. При этом 30 июня и 1 июля стоит ждать планового похолодания.

От дождей горожане не смогут никуда деться – их ждет чередование циклонов и антициклонов. Вместе с кратковременными дождями возможны ливни с грозами.

Колесов заявил, что июль будет относительно прохладным, однако близким к норме по температуре и осадкам. В основном второй летний месяц будет радовать горожан +20 градусами тепла. При этом выдадутся более теплые деньки, когда столбики термометров поднимутся до +23 и +28 градусов.

Ранее Михаил Леус рассказал о погоде на 25 июня.

Фото: pixabay.com