Лето подарит петербуржцам еще один теплый день

Сегодня в городе на Неве ожидается +26…+28 градусов тепла.

В четверг, 25 июня, метеорологические условия в Петербурге продолжит определять антициклон. Он удержит в регионе относительно малооблачную и сухую погоду. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Сегодня температурный фон на 5-6 градусов превысит климатическую норму. В четверг столбики термометров в Петербурге поднимутся до +26…+28 градусов тепла. В Ленобласти потеплеет до +24…+29 градусов.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что в Петербурге прогремел салют в честь 75-летия Победы.

Фото: pixabay.com