В пятницу в Петербург вернутся морозы

К вечеру в городе похолодает до -10…-12 градусов.

В пятницу, 24 декабря, Петербург окажется в тыловой части циклона "Квинтинус". Погода в городе будет облачной, пройдет снег, местами сильный. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха в течение дня будет постепенно понижаться. Столбики термометров в городе в начале дня покажут -3…-5 градусов, к вечеру похолодает до -10…-12, в Ленобласти до -9…-14. Ветер подует с запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 739 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

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Фото: pexels.com