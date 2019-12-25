В Telegram появились новогодние стикеры с балтийской нерпой и лахтинским котом

Стикеры с балтийским нерпёнком – это совместный проект Фонда друзей балтийской нерпы и "Острова фортов" в Кронштадте.

В преддверии Нового года в Telegram появились праздничные стикерпаки сразу с двумя петербургскими "знаменитостями": котом Фоксом из "Лахта Центра" и балтийской нерпой.

Все желающие могут бесплатно использовать стикеры с тигрокотом.

Стикеры с балтийским нерпёнком – это совместный проект Фонда друзей балтийской нерпы и "Острова фортов" в Кронштадте. В нашем регионе осталось чуть более 100 особей балтийских нерп, поэтому было решено обратить внимание на эту проблему таким способом.

Ранее появились новогодние шары с портретом Крошика.

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99; ВКонтакте / Лахта Центр; ВКонтакте / Кронштадт | Остров фортов