Новогодние шары с портретом Крошика появились в Петербурге

Заработанные на продажах деньги пойдут на развитие производства сувенирной продукции.

В честь приближающего Нового Года Фонд друзей балтийской нерпы представил новогодние шары с изображением нерпенка Крошика. На украшениях разместили изображение полюбившегося тюленя с замороженными ледяными усами.

Как рассказали в Фонде, сейчас художник из Великого Новгорода изготавливает небольшую партию сувениров. Все желающие могут приобрести шарики, если оставят заявку в официальной группе Фонда во "ВКонтакте". Заработанные на продажах деньги пойдут на развитие производства сувенирной продукции.

Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы предупредили, что уже участились случаи мошенничества. Поэтому все вопросы и сама продажа осуществляется только через официальную группу.

Ранее петербургский нерпенок Крошик подумывал податься в депутаты.

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99