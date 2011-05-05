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Петербургский нерпенок Крошик подумывает податься в депутаты
Сегодня, 18:05
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Петербургский нерпенок Крошик подумывает податься в депутаты

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Сотрудники "Фонда друзей балтийской нерпы" подумывают о создании общественного объединения, главой которого станет Крошик. 

Постоялец "Фонда друзей балтийской нерпы", нерпенок Крошик пользуется популярностью у кандидатов в депутаты в Законодательное собрание Петербурга и Государственную думу. Депутаты настаивают на срочной аудиенции у заместителя директора Фонда по связям с общественностью и обижаются на отказы. Об этом организация сообщила на своей странице ВКонтакте. 

Просим всех не обижаться на нас, с пониманием отнестись к этой ситуации и не предлагать таких встреч, потому что ситуация со стороны будет выглядеть очень комично/

пресс-служба "Фонда друзей балтийской нерпы"

Но сотрудники Фонда всегда открыты для общения с теми, кто искренне хочет помочь подопечным организации. Администрация также поблагодарила депутатов, которые оказывали и оказывают помощь Фонду, а всем остальным пожелала удачи на предстоящих выборах. Более того, сотрудники подумывают о создании общественного объединения, главой которого станет Крошик. 

Кстати, мы подумали, если Крошик так популярен у будущих политических деятелей - может быть ему тоже создать общественное объединение? Как бы его тогда назвать.

пресс-служба "Фонда друзей балтийской нерпы"

Петербуржцы предложили несколько названий: "Справедливая нерпа", "Союз лежебоких", или "Нерпиная Россия".

Напомним, выборы в Госдуму и в Законодательное собрание пройдут 17,18 и 19 сентября. Горизбирком надеется на активность петербуржцев на осенних выборах. 

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99

Теги: депутаты, крошик, фонд друзей балтийского нерпы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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