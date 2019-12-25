В пятницу в Петербург вернется жара до +26 градусов

Температура будет выше климатической нормы на несколько градусов.

В пятницу, 21 августа, в Петербург вновь вернется жара. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

Метеорологические условия в Санкт-Петербурге продолжит формировать зона повышенного атмосферного давления. При переменной облачности обойдется без дождей, и солнечные лучи, не встречая особых облачных преград, смогут хорошо прогреть воздушные массы. написал синоптик.

В связи с этим температура окажется на 2-3 градуса выше климатической нормы. Днем воздух прогреется до +24...+26 градусов, в области возможно до +27 градусов. Порывы южного и юго-восточного ветра составят 2-7 м/c.

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Фото: Piter.TV