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Петербуржцев предупредили о дожде и шквалистом ветре в пятницу
Сегодня, 7:09
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Alena_Zinovieva

Петербуржцев предупредили о дожде и шквалистом ветре в пятницу

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В этот день воздух прогреется до плюс 14 градусов.

В конце рабочей недели погода в Петербурге испортится. Северную столицу придут дожди и шквалистый ветер. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу и Ленобласти.

В пятницу, 13 сентября, ожидается усиление ветра до 15 м/с. Воздух в городе прогреется до плюс 14 градусов. В субботу и воскресенье дожди продолжатся, и еще сильнее похолодает. 14 сентября будет плюс 12 градусов, а 15 сентября – плюс 10-11.

Ранее мы писали, что в Петербурге установлен новый температурный рекорд последних 136 лет.

Фото: pixabay.com

Теги: погода спб, прогноз погоды, шквалистый ветер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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