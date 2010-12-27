Петербуржцев предупредили о дожде и шквалистом ветре в пятницу

В этот день воздух прогреется до плюс 14 градусов.

В конце рабочей недели погода в Петербурге испортится. Северную столицу придут дожди и шквалистый ветер. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу и Ленобласти.

В пятницу, 13 сентября, ожидается усиление ветра до 15 м/с. Воздух в городе прогреется до плюс 14 градусов. В субботу и воскресенье дожди продолжатся, и еще сильнее похолодает. 14 сентября будет плюс 12 градусов, а 15 сентября – плюс 10-11.

Ранее мы писали, что в Петербурге установлен новый температурный рекорд последних 136 лет.

Фото: pixabay.com