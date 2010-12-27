В Петербурге установлен новый температурный рекорд последних 136 лет

В минувший вторник столбик термометра достиг отметки плюс 26,8 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что в минувший вторник, 10 сентября, в Петербурге был установлен новый температурный рекорд. В этот день столбик термометра достиг отметки плюс 26,8 градусов. Так жарко в сентябре не было уже 136 лет.

По словам специалиста, вчера был почти побит температурный рекорд. Однако первое место занимает по-прежнему 10 сентября 1883 года. Тогда дневная температура повысилась до 27,1 градусов.

Первая декада сентября в этом году оказалась очень теплой. Средняя температура воздуха в сентябре составила 17,6 градусов тепла. Такое начало осени входит в пятерку самых жарких лет за всю историю наблюдений.

Ранее мы писали, что в среду в Петербурге ожидается до плюс 23 градусов тепла.

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