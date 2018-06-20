В пятницу в Ново-Манежном сквере включат фонтан

Вслед за ним постепенно начнут работать и другие городские фонтаны.

В Санкт-Петербурге на этой неделе запустят фонтаны. Первый фонтан запустят уже в пятницу, 19 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Первым включат фонтан в Ново-Манежном сквере 19 апреля в 10 часов утра. После этого будут запущены по очереди "Шар" на Невском проспекте, фонтаны в сквере у Казанского собора и у Воронихинской решетки.

В центре Манежной площади на месте разобранного деревянного цирка Чинизелли 13 мая 1879 г. был торжественно открыт сад, который стал называться Ново-Манежным сквером. Манежный же сквер стал именоваться Старо-Манежным.

Ранее петербуржцы проголосовали за "Фонтан для горожан".

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