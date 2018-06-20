Петербуржцы проголосовали за "Фонтан для горожан"

Предварительно, определились три финалиста.

В Петербурге завершилось голосование в опросе "Фонтан для горожан". По промежуточным итогам, финалистами стали стали фонтан в саду 30-летия Октября, фонтан в Любашинском саду и фонтан "Мальчик и гуси". Об этом сообщают городские СМИ.

Голосование проходило на сайте администрации правительства города и было завершено в полночь 3 апреля. Фонтаны, которые набрали больше всего голосов, будут отремонтированы в первую очередь.

В конкурсе участвовали: фонтан в Любашинском саду на Замшиной улице, участвовал фонтан и скульптура "Мальчик и гуси" на проспекте Королева, фонтан на Лермонтовском проспекте, фонтан в саду композитора Андрея Петрова на Каменоостровском проспекте и в саду имени 30-летия Октября на Слободской улице.

Ранее на Piter.TV: Петербуржцы хотят видеть фонтан в Любашинском саду восстановленным.

Видео: Piter.tv