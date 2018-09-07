Петербуржцы хотят видеть фонтан в Любашинском саду восстановленным

Именно он лидирует в опросе Смольного о первоочередности реставрации объектов.

В Смольном выбрали пять фонтанов, которые в ближайшее время ждет реставрация. Чиновники делали выбор, основываясь на голосовании местных жителей. Наибольшее число голосов набрал объект из Любашинского сада. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

На данный момент второе место по популярности занимает фонтан на Слободской улице, в парке имени 30-летия Октября. Топ-3 закрывает "Мальчик и гуси" в Приморском районе города.

Специалисты отмечают, что активисты могут не только предложить, какой именно фонтан достоин первоочередной возможности быть отреставрированным, но и самостоятельно предложить улучшения. Например, дочь композитора Андрея петрова предложила сделать фонтан в сквере имени ее отца музыкальным.

Можно запустить плейлист с музыкой папы, которую он написал к известным многим горожанам фильмам. Она могла бы звучать час вечером, не очень громко. Можно устраивать ежедневные вечерние сеансы, допустим, с 19:00 до 20:00, чтобы горожане заходили в сквер и слушали его музыку объясняет инициативу Ольга Петрова.

По данным правительства, три будет восстановлены уже в концу 2019 года. Какие именно - также решится путем голосования. Оно продлится до третьего апреля.

Ранее Piter.tv писал о том, что возле "Газпром Арены" появится центр водных видов спорта.

Фото: Piter.tv