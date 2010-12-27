Возле "Газпром Арены" появится центр водных видов спорта

Задумку одобрило петербургское правительство, сообщает пресс-служба "Зенита"

Петербургское правительство предоставит АО "Зенит-Арена" участок земли площадью 24 180 квадратных метров для строительства центра водных видов спорта площадью не более 1335 квадратных метров с монументальным флагштоком. Об этом сообщает "Невские новости".

Известно, что высота флагштока будет равна длине футбольного поля, и она составит 105 метров. Там будет установлен флаг размером 20х30 метров.

Петербуржцам и гостям Северной столицы построят объекты водных видов спорта с открытыми трибунами для зрителей. Помимо этого, построят современную рекреационную городскую зону отдыха. Горожане смогут гулять при уличном освещении. В данном месте установят парковые скамьи, фонтаны, светильники, урны, детские игровые комплексы и беседки.

Отмечается, что новая зона отдыха будет частью единого проекта по благоустройству ландшафта на Крестовском острове.

Фото: ВКонтакте/Алексей Новиков