В пятницу в Ленобласти выпадет мокрый снег при плюсовой температуре

Днем ожидается потепление до +7 градусов.

Днем ожидается потепление до +7 градусов.

В пятницу, 10 апреля, в Ленобласти ожидается выпадение мокрого снега. При этом, дневная температура поднимется до +7 градусов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленобласти.

Ночью столбик термометра будет колебаться от отметки -2 до +3, на дорогах ожидается гололедица. В течение суток сохранится северное и северо-западное направление ветра от 6 до 11 м/с.

Атмосферное давление незначительно повысится.

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Фото: Pixabay