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В пятницу в Ленобласти выпадет мокрый снег при плюсовой температуре
Сегодня, 15:55
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lizapoluda

В пятницу в Ленобласти выпадет мокрый снег при плюсовой температуре

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Днем ожидается потепление до +7 градусов.

Днем ожидается потепление до +7 градусов.

В пятницу, 10 апреля, в Ленобласти ожидается выпадение мокрого снега. При этом, дневная температура поднимется до +7 градусов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленобласти.

Ночью столбик термометра будет колебаться от отметки -2 до +3, на дорогах ожидается гололедица. В течение суток сохранится северное и северо-западное направление ветра от 6 до 11 м/с. 

Атмосферное давление незначительно повысится.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленинградской области опровергли информацию о введении сухого закона.

Фото: Pixabay 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

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