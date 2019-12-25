В Ленинградской области опровергли информацию о введении сухого закона

В ряде федеральных СМИ появилась ложная информация о том, что на территории Ленинградской области ограничили распространение спиртных напитков. Об этом сообщил Online47.
Фейк был обнаружен в материалах достаточно популярных изданий. Так, "Коммерсантъ" опубликовал информацию о введении сухого закона в Забайкалье и Ленинградской области. Однако администрация и губернатор не обнародовали подобные заявления.
Напомним, что на территории Ленобласти введены другие ограничения на время эпидемии. Все школы переведены на дистанционное обучение, действует запрет на массовые мероприятия и введен обязательный режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет.
Ранее мы сообщали о том, что Ленобласть выплатит 3000 рублей многодетным и малообеспеченным семьям.
Фото: Pixabay
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