В Ленинградской области опровергли информацию о введении сухого закона

Фейк появился в федеральных СМИ.

В ряде федеральных СМИ появилась ложная информация о том, что на территории Ленинградской области ограничили распространение спиртных напитков. Об этом сообщил Online47.

Фейк был обнаружен в материалах достаточно популярных изданий. Так, "Коммерсантъ" опубликовал информацию о введении сухого закона в Забайкалье и Ленинградской области. Однако администрация и губернатор не обнародовали подобные заявления.



Напомним, что на территории Ленобласти введены другие ограничения на время эпидемии. Все школы переведены на дистанционное обучение, действует запрет на массовые мероприятия и введен обязательный режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет.

Ранее мы сообщали о том, что Ленобласть выплатит 3000 рублей многодетным и малообеспеченным семьям.

Фото: Pixabay