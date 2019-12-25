В пятницу в Ленобласти пройдут кратковременные дожди

В пятницу, 19 июня, в Ленинградской области продолжат идти дожди. Местами прогремят и грозы, уже привычные для региона. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ.
Ночью столбик термометра опустился до +19 градусов. Днем снова установится жаркая погода – до +30 градусов, однако в северных районах возможно похолодание до +20.
Ночью порывы западного и южного ветра достигали от 3-8 м/с. Днем направление сменилось на северное с направлением 5-10 м/с, грозе - 15-18 м/с.
Атмосферное давление относительно повысится.
Ранее мы рассказали о том, что в поселке Мельничный Ручей Ленобласти люди сами убирают поваленные деревья.
Фото: Pixabay
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