В пятницу в Ленобласти пройдут кратковременные дожди

Также от региона не отступят грозы.

В пятницу, 19 июня, в Ленинградской области продолжат идти дожди. Местами прогремят и грозы, уже привычные для региона. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ.

Ночью столбик термометра опустился до +19 градусов. Днем снова установится жаркая погода – до +30 градусов, однако в северных районах возможно похолодание до +20.

Ночью порывы западного и южного ветра достигали от 3-8 м/с. Днем направление сменилось на северное с направлением 5-10 м/с, грозе - 15-18 м/с.

Атмосферное давление относительно повысится.

Ранее мы рассказали о том, что в поселке Мельничный Ручей Ленобласти люди сами убирают поваленные деревья.

Фото: Pixabay