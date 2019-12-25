В пятницу в Ленобласти ожидаются теплая погода и утренний туман

Максимальная температура днем составит +23 градуса.

В пятницу, 14 августа, в Ленинградской области установится теплая погода без осадков. В ночные и утренние часы регион накроет туман. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Ночью температура будет достигать отметок от +4 до +9 градусов, а днем поднимется до +23 градусов.

Порывы юго-западного ветра после рассвета достигнут от 4 до 9 м/с.

Сотрудники МЧС предупреждают автовладельцев о необходимости сохранять бдительность, находясь за рулем во время тумана.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти арестовали лесоизготовителя за игнорирование правил пожарной безопасности.

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