В Ленобласти арестовали лесоизготовителя за игнорирование правил пожарной безопасности

Сотрудники компании не убрали порубочные останки должным образом.

Во вторник, 11 августа, суд вынес приговор компании ООО "Крона", которая занимается лесозаготовкой. За нарушение пожарной безопасности предприятие оштрафовано на 75 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального комитета государственного экологического надзора.

Как выяснили представители комитета, компания оставила порубочные остатки около лесополосы. По правилам, ширина валов не должна превышать трех метров, а сами бревна необходимо упаковать. Все эти предписания были нарушены.

Сотрудники пресс-службы сравнили увиденное с картиной "Утро в сосновом лесу" и отметили, что внешне привлекательная картина может повлечь за собой такое страшное последствие, как возгорание в лесной местности.

Бурелом и порубочные остатки посреди леса красиво смотрятся, как правило, только на

Известно, что лесоизготовитель несколько раз пытался обжаловать решение судебного органа, но административного наказания избежать все-таки не удалось.

Ранее мы рассказали о том, что грибники нашли 29 коробок с вакциной против гриппа в лесу Тосненского района.

Фото: Pixabay