В пятницу в Ленобласти выпадет первый снег

К концу рабочей недели температура воздуха ночью опустится до минус 1-3 градусов.

В пятницу утром, 20 сентября, в Ленобласти пройдут кратковременные дожди, которые местами будут сопровождаться мокрым снегом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу и области.

Начиная с 19 сентября, температура воздуха в регионе будет падать. К концу рабочей недели жителей Ленобласти ждут ночные заморозки. Столбики термометра в ночь на пятницу опустятся до минус 1-3 градусов.

В Петербурге будет чуть теплее. В четверг, 19 сентября, в городе на Неве ожидается плюс 10 градусов днем и плюс 5 ночью. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Ветер подует с северо-запада со скоростью 1,6-2,4 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

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