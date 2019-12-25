В пятницу в Ленобласти ограничено движение на семи трассах

В четверг, 20 августа, в нескольких районах Ленинградской области проводятся дорожные работы. Об этом сообщило ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Так, ограничения движения действуют на следующих участках:
Трасса "Кола" (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
12-179 километр - ограничение скорости с 08:00 до 19:00;
174 километр - ограничение скорости в сторону Мурманска с 08:00 до 19:00;
Трасса "Россия" (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
593-674 километр - ограничение скорости с 08:00 до 19:00;
633 километр - ограничение скорости в сторону Москвы с 08:00 до 19:00;
Трасса "Скандинавия" (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
47-65 километр - ограничение скорости с 08:00 до 20:00;
подъезд к Выборгу № 2 - ограничение скорости с 08:00 до 20:00;
142-143 километр - ограничение скорости с 00:00 до 24:00;
Трасса "Магистральная":
75-80 километр - ограничение скорости с 08:00 до 20:00;
67-95 километр - ограничение скорости с 08:00 до 20:00;
17-20 километр - ограничение скорости с 08:00 до 20:00;
Трасса Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):
56-58 километр - ограничение скорости в сторону Пскова с 08:00 до 17:00;
157-159 километр - ограничение скорости с 08:00 до 17:00;
Трасса "Санкт-Петербургское южное – полукольцо" (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
105-149 километр - ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;
67-97 километр - ограничение движения в оба направления с 08:00 до 17:00;
А-114 (Вологда – Тихвин):
479-532 километр - ограничение скорости движения с 08:00 до 19:00.
Ранее мы рассказали о том, что в двух районах Ленобласти обновили дорожное покрытие.
Фото: Piter.TV
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