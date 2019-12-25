В пятницу в Ленобласти ограничено движение на семи трассах

На большинстве участков пройдет дорожный ремонт и скашивание травы.

В четверг, 20 августа, в нескольких районах Ленинградской области проводятся дорожные работы. Об этом сообщило ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Так, ограничения движения действуют на следующих участках:

Трасса "Кола" (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

12-179 километр - ограничение скорости с 08:00 до 19:00;

174 километр - ограничение скорости в сторону Мурманска с 08:00 до 19:00;

Трасса "Россия" (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

593-674 километр - ограничение скорости с 08:00 до 19:00;

633 километр - ограничение скорости в сторону Москвы с 08:00 до 19:00;

Трасса "Скандинавия" (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

47-65 километр - ограничение скорости с 08:00 до 20:00;

подъезд к Выборгу № 2 - ограничение скорости с 08:00 до 20:00;

142-143 километр - ограничение скорости с 00:00 до 24:00;

Трасса "Магистральная":

75-80 километр - ограничение скорости с 08:00 до 20:00;

67-95 километр - ограничение скорости с 08:00 до 20:00;

17-20 километр - ограничение скорости с 08:00 до 20:00;

Трасса Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):

56-58 километр - ограничение скорости в сторону Пскова с 08:00 до 17:00;

157-159 километр - ограничение скорости с 08:00 до 17:00;

Трасса "Санкт-Петербургское южное – полукольцо" (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

105-149 километр - ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;

67-97 километр - ограничение движения в оба направления с 08:00 до 17:00;

А-114 (Вологда – Тихвин):

479-532 километр - ограничение скорости движения с 08:00 до 19:00.

Ранее мы рассказали о том, что в двух районах Ленобласти обновили дорожное покрытие.

Фото: Piter.TV