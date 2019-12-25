В двух районах Ленобласти обновили дорожное покрытие

Работы проводились в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Дорожники завершают укладку нового асфальта на трассах в Выборгском и Сланцевском районах Ленинградской области по заказу ГКУ "Ленавтодор". Об этом сообщил online47.

Мероприятия проведены в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Ремонт затронул целый ряд населенных пунктов. Так, в Выборгском районе асфальт заменили на участке от Белокаменки до Лебяжья. В качестве подрядчика выступило предприятие "Пригородное ДРСУ №1". Помимо укладки нового покрытия, его работники провели укрепление обочин, очистку кюветов и планировку откосов. В скором времени на дороге появится новая разметка.

Аналогичные работы проходят и в Сланцевском районе. Там заменяют асфальт и укрепляют обочины на 1-ом километре дороги Заручье — Шавково.

Добавим, что нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" уже обеспечил частичный ремонт Дороги жизн, Токсовского шоссе, дорог Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск, Огоньки — Стрельцово — Толоконниково, Жабино — Губаницы — Волосово.

Ранее мы рассказали о том, что дорожники сняли 33 тысячи квадратных метров старого асфальта с Копорского шоссе.

Фото: Piter.TV