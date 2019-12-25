Дорожники сняли 33 тысячи квадратных метров старого асфальта с Копорского шоссе

Один из отрезков придется полностью выравнивать.

В среду, 12 августа, дорожные службы приступили к ремонту участка Копорского шоссе в промышленной зоне. Об этом сообщило издание "Маяк. Сосновый Бор".

Известно, что работы выполняет строительная компания " ГиК ". На месте уже проведена фрезеровка, в ходе которой было снято около 33 тысяч квадратных метров изношенного покрытия. Свыше ста большегрузов вывезли с места ремонта асфальтовую крошку.

Кроме того, специалисты обнаружили отсутствие основания на отрезке дороги: предыдущие рабочие уложили покрытие на землю. Для устранения проблемы необходимо провести выравнивание.

Добавим, что после завершения мероприятий на Копроском шоссе, ремонт дороги продолжится вблизи Новых Калищ.

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Фото: ВКонтакте / meriasosnovybor