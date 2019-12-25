В пятницу в Ленобласти будет облачно с прояснениями

В пятницу, 10 июля, в Ленинградской области пройдут кратковременные дожди. В течение суток небо над регионом накроют облака. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В темное время суток температура составит от +7 до +12 градусов, а днем столбик термометра покажут +23 градуса.
Ветер приобретет западное и юго-западное направление. Атмосферное давление значительно не изменится.
Ранее мы рассказали о том, что в конце рабочей недели в Петербурге ожидается +20 градусов.
Фото: Pixabay
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