В пятницу в Ленобласти будет облачно с прояснениями

Максимальная температура составит +23 градуса.

В пятницу, 10 июля, в Ленинградской области пройдут кратковременные дожди. В течение суток небо над регионом накроют облака. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В темное время суток температура составит от +7 до +12 градусов, а днем столбик термометра покажут +23 градуса.

Ветер приобретет западное и юго-западное направление. Атмосферное давление значительно не изменится.

Ранее мы рассказали о том, что в конце рабочей недели в Петербурге ожидается +20 градусов.

Фото: Pixabay