В конце рабочей недели в Петербурге ожидается +20 градусов

Местами пройдут кратковременные дожди.

В пятницу, 10 июля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу и Ленобласти, ссылаясь на прогноз ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью и во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до +18…+20 градусов.

Ветер будет дуть с запада, юго-запада со скоростью 2-6 м/с. В отдельное время порывы могут достигать 5-10 м/с. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 756 мм рт. ст.

Ранее мы писали, что некоторым полицейским Петербурга и Ленобласти подняли зарплату.

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