Некоторым полицейским Петербурга и Ленобласти подняли зарплату

Повышение зарплаты будет не у всех правоохранителей.

Некоторым полицейским в Москве, Московской области, Петербурге и Ленобласти повысят зарплату. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

МВД России в 2020 году из резервного фонда правительства выделят 1,3 млрд на повышение заработной платы полицейским, начиная с 1 июля. Надбавка полагается сотрудникам патрульно-постовой службы, дорожной и транспортной полиции, подразделений охраны и конвоирования. Решение объясняется "сложностью выполняемых задач".

В среднем надбавка составит 6 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что колпинский главбух примерил роль телефонного террориста и пригрозил взрывом местной полиции.

Фото: Piter.TV