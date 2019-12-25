Некоторым полицейским Петербурга и Ленобласти подняли зарплату

Некоторым полицейским в Москве, Московской области, Петербурге и Ленобласти повысят зарплату. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
МВД России в 2020 году из резервного фонда правительства выделят 1,3 млрд на повышение заработной платы полицейским, начиная с 1 июля. Надбавка полагается сотрудникам патрульно-постовой службы, дорожной и транспортной полиции, подразделений охраны и конвоирования. Решение объясняется "сложностью выполняемых задач".
В среднем надбавка составит 6 тыс. рублей.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что колпинский главбух примерил роль телефонного террориста и пригрозил взрывом местной полиции.
Фото: Piter.TV
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