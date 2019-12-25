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Некоторым полицейским Петербурга и Ленобласти подняли зарплату
Сегодня, 13:26
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nadezhda_sib

Некоторым полицейским Петербурга и Ленобласти подняли зарплату

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Повышение зарплаты будет не у всех правоохранителей.

Некоторым полицейским в Москве, Московской области, Петербурге и Ленобласти повысят зарплату. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. 

МВД России в 2020 году из резервного фонда правительства выделят 1,3 млрд на повышение заработной платы полицейским, начиная с 1 июля. Надбавка полагается сотрудникам патрульно-постовой службы, дорожной и транспортной полиции, подразделений охраны и конвоирования. Решение объясняется "сложностью выполняемых задач". 

В среднем надбавка составит 6 тыс. рублей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что колпинский главбух примерил роль телефонного террориста и пригрозил взрывом местной полиции

Фото: Piter.TV 

Теги: зарплата, надбавка, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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