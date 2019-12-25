Колпинский главбух примерил роль телефонного террориста и пригрозил взрывом местной полиции

Ничего опасного при осмотре отделов полиции не нашли.

Ночью в среду, 8 июля, в службу "112" поступило сообщение от некоего Берёзкина. Мужчина заявил, что во всех отделах полиции Колпинского района произойдет теракт, однако не назвал время и место. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Спустя полчаса наряд полиции задержали в доме на улице Братьев Радченко в Колпино настоящего Берёзкина. Как выяснилось, 38-летний мужчина трудится главным бухгалтером в строительной компании. В отношении телефонного террориста составили административный протокол и избрали меру принуждения в виде обязательства о явке. Полиция осмотрела три здания дежурных отделов и прилегающую к ним территорию, но не нашла никаких опасных устройств и веществ, эвакуация сотрудников не проводилась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV