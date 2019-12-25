В пятницу в Ленобласти будет облачно и немного дождливо

Температура воздуха – до +16 градусов.

В пятницу, 9 октября, в Ленобласти ожидается облачная погода. Такой прогноз на завтра дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов ночью пройдет небольшой или умеренный дождь, ветер подует с юга со скоростью до 10 м/с. Днем воздух прогреется до +11...+16 градусов, ночью температура упадет до +6. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее мы писали, что агротехнический сезон в Петербурге продлят до середины ноября.

Фото: pixabay; пресс-служба МЧС