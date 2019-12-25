Агротехнический сезон в Петербурге продлят до середины ноября

Принято решение о продлении агротехнического сезона в Санкт-Петербурге. Как сообщили 7 октября в комитете по благоустройству, период содержания зеленых насаждений и ремонт находящихся на них объектов продлен до 16 ноября.
Соответствующее постановление врио главы комитета Сергея Малинина опубликовано на сайте Смольного. На решение повлияла установившаяся теплая погода.
В 2020 году агротехнический период в Северной столице стартовал ранее обычного – с 7 апреля.
Ранее мы сообщали о том, что фонтаны в Петербурге продолжат свою работу. Дата ухода в "зимний" сезон будет объявлена дополнительно.
Фото: Piter.tv
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