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Фонтаны в Петербурге продолжат свою работу
Сегодня, 16:55
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Фонтаны в Петербурге продолжат свою работу

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Дата ухода в "зимний" сезон будет объявлена дополнительно.

Во вторник, 6 октября, в Санкт-Петербурге должны были отключить городские фонтаны. Однако, как сообщили Piter.tv в ГУП "Водоканал", принято решение повременить с отключением. Дата ухода в "зимний" сезон будет объявлена предприятием дополнительно.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге начали готовить фонтаны к зиме. Однако планы изменились. В пресс-службе отметили, что фонтаны отключаются и консервируются на зиму – это позволяет защитить оборудование от влияния низких температур. 

В случае консервации вода сливается из трубопроводной системы, снимается насосное оборудование и подсветка, а само устройство фонтана герметизируется и подготавливается к холодным температурам. 

Фото: Piter.tv

Теги: водоканал, петербург, фонтаны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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