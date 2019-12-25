В пятницу в Ленобласть придет весенняя погода 

В регионе потеплеет до +13 градусов.

На улицах Ленинградской области 27 марта будет тепло и солнечно. Информация о погоде появилась на сайте УГМС "Северо-Запад".

День порадует отсутствием осадков. Столбик термометра поднимется от 8 до 13 градусов тепла. Тем не менее, в определенных районах ночью возможно похолодание до -2 градусов.

Синоптики обещают приход юго-западного и западного ветров с порывами от 3 до 8 м/с.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появились фотографии краснокнижных лебедей из Ленобласти.

Фото: Pixabay