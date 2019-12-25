В сети появились фотографии краснокнижных лебедей из Ленобласти

Редкие птицы занесены в Красную книгу.

В Волосовском районе Ленинградской области фотограф Татьяна Ливеровская запечатлела редкие снимки тундровых лебедей (Cygnus bewickii). Птицы возвращаются из теплых стран после зимовки. Пост с фотографиями размещен на странице девушки во ВКонтакте.





Малые тундровые лебеди занесены в региональную Красную книгу. Их можно узнать по черно-желтому клюву, черным лампам и глазам. Популяция птиц восстанавливается, они находятся под надзором специалистов-орнитологов.



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Фото: ВКонтакте / id383092839