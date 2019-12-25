В пятницу в Ленобласть нагрянет штормовой ветер

Максимальная дневная температура составит +13 градусов.

В пятницу, 18 сентября, в Ленинградcкой области обещано штормовое предупреждение и сильные дожди. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Ливни настигнут жителей региона ночью и утром, а днем осадки будут кратковременными. В темное время суток температура понизится до +2 градусов, а днем столбик термометра покажет до +13 градусов.

В течение суток направления северного ветра будут усиливаться до 15-20 м/с. В прибрежных зонах возможно ускорение до 23 м/с.

Ранее мы рассказали о том, что в пятницу в Петербург окончательно придет осень.

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