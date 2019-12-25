В пятницу температурные показатели в Петербурге останутся ниже средних многолетних значений

Сегодня в городе на Неве ожидается +20…+22 градусов.

В пятницу, 10 июля, на погоду в Петербурге окажет влияние приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. Облака постепенно закроют небо плотной пеленой, во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, сегодня температурные показатели в городе на Неве останутся ниже средних многолетних значений. Столбики термометров поднимутся до +20…+22 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее определились два рейса, которые не вылетят из Пулково в пятницу.

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